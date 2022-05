Séminaire annuel des personnels d’encadrement affectés dans les Outre-mer au ministère de l’Education nationale à Paris

Les intervenants dont Philippe Lacombe, Vice-recteur de Polynésie française, Laurent Brisset, Yves Bernabé, Fabrice Poli, inspecteurs généraux de l’Education, du sport et de la recherche, et Thierry Delmas, directeur de cabinet du ministère polynésien de l’Education, se sont attachés à préparer les futurs cadres à leur prise de fonction à la rentrée prochaine 2022, sur les territoires d’Outre-mer dont la Polynésie française.

La thématique du plurilinguisme et du multiculturalisme, les particularités géographiques et institutionnelles, les contextes économiques et sociaux des territoires, la prise en charge de la difficulté scolaire, et la présentation du kit de prise de fonction, ont constitué le programme de ce séminaire.

La ministre Christelle Lehartel, a reçu à la délégation parisienne de la Polynésie française, les chefs d’établissement et les inspecteurs pédagogiques du 1er et du 2nd degrés affectés au Fenua à la rentrée 2022.