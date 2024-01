Semaine de 4 ou 5 jours à l’école : les parents d’élèves appelés à choisir

Initiée l’an dernier, la réforme des rythmes scolaires se poursuit. 5 propositions sont formulées à partir des consultations réalisées l’an dernier : une semaine de 5 jours avec 5 matinées, 4 après-midis travaillés, et des journées plus courtes ; une semaine de 5 jours avec 3 après-midis travaillés ; une semaine de 5 jours avec 2 après-midis travaillés les mardis et jeudis, ou les lundis et mardis ; une semaine de 5 jours uniquement en matinées et de 5 heures maximum, et, enfin, une semaine de 4 jours sans école le mercredi et 4 journées de 6 heures d’enseignements les autres jours.

Autant de propositions soumises à l’appréciation des parents d’élèves. Du 11 au 15 mars prochains, ils seront amenés à choisir l’une d’entre elles. Le vote se déroulera dans les différents établissements scolaires. « Il ne faut pas dépasser 6 heures de cours par jour. C’est important pour le rythme biologique des élèves », souligne le ministre de l’Éducation, Ronny Teriipaia.

« Ces scenarios représentent des blocs. Il n’y a pas les horaires pour l’instant, mais à l’issue des résultats des votes, des réunions auront lieu avec les communes et les transporteurs. En fonction de cela, on pourra déterminer les horaires de début et de fin de cours. Les rythmes scolaires ne seront pas forcément les mêmes sur les communes. Il peut aussi y avoir des différences sur la même commune. Tout dépend de la configuration géographique », ajoute celui-ci.

Cette consultation ne concernera pas nécessairement au même moment les établissements du privé. Les directions communiqueront leurs calendriers respectifs. Quant à l’organisation du temps périscolaire, elle reviendra aux communes qui pourront faire appel à des associations et/ou des organismes privés.

Le résultat de ces consultations est attendu pour le 29 avril. Les nouveaux horaires seront effectifs dès la prochaine rentrée scolaire du mois d’août. Et les changements ne devraient pas s’arrêter aux seules journées d’école, puisqu’une réorganisation plus large du calendrier annuel est envisagée.