Sécurité routière : mortalité stable dans l’hexagone, en hausse dans les Outre-mer

Dans l’Hexagone, 3 190 personnes au total ont perdu la vie sur les routes, soit une hausse de 0,7%, alors que 233 000 personnes ont été blessées (-0,8%), a annoncé l’Observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR).

Dans les territoires ultramarins, l’augmentation est plus élevée (+4%) et 241 personnes sont décédées. La mortalité des deux roues motorisées, qui représente un tiers de ces victimes, augmente, celle des voitures et des piétons aussi. En termes d’âge, les 18-34 ans sont les plus touchés : 103 tués en 2024 contre 82 l’année passée.

Pour ce qui est de l’Hexagone, les jeunes figurent aussi parmi les profils les plus à risque, suivis des personnes âgées. Pour ce qui est du genre, ce sont les hommes. En 2024, 2 477 hommes sont décédés dans un accident de la route, soit 78% des tués. Les hommes représentent par ailleurs 75% des blessés graves et 84% des présumés responsables d’accidents mortels, « soit des ratios équivalents à ceux observés en 2023 », note l’ONISR.

Par mode de transport, les occupants de voitures représentaient encore l’année dernière moins de la moitié des personnes tuées (48%). Il y a eu plus de morts parmi les deux roues motorisées (726 en 2024, contre 706 en 2023), plus aussi parmi les piétons (451 tués, soit douze de plus qu’en 2023).

Quant aux cyclistes, dont la mortalité avait connu en 2022 un bond de 30% en 2022 par rapport à la dernière année prépandémie soit 2019, le nombre de tués s’est stabilisé (222 au total en 2024, contre 221 l’année passée), tout comme celui des blessés graves (2 550). Par type de route, 60% des tués le sont hors agglomération.

François-Noël Buffet, ministre auprès de celui de l’Intérieur Bruno Retailleau, note qu’en restant sous la barre des 3 200 tués dans l’Hexagone, les résultats « sont encourageants » mais qu’il « est de notre responsabilité collective d’agir pour réduire ces drames humains ». « Nous devons tous, conducteurs, cyclistes, piétons et usagers de trottinettes, adopter un comportement responsable, respecter les règles de sécurité », poursuit-il.

Le gouvernement a lancé en octobre dernier une mission contre la violence sur les routes, après la mort d’un cycliste à Paris, tué par un automobiliste qui est soupçonné de l’avoir volontairement écrasé. Les chiffres définitifs de la Sécurité routière devraient être publiés fin mai.