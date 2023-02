Sécurité publique : quand les chiens aident la Police

Dans certaines missions, les forces de l’ordre peuvent s’appuyer sur leur fidèle partenaire canin. La brigade cynophile de la police municipale de Papeete compte 5 chiens. Avec leur flair aiguisé, il sont un atout pour la détection des produits stupéfiants, mais aussi des billets de banque.

Depuis 2021, Jean-Pierre Veneut, formateur cynotechnique, suit la progression des policiers et de leurs chiens : “Les chiens avaient un mode ‘actif’ au début, c’est à dire de la morsure ou du grattage très fort, explique-t-il. On essaie de diminuer ces effets, on accentue le dressage qui se peaufine à chaque entraînement, à chacun de mes passages“.

4 autres bergers malinois sont spécifiquement entrainés pour la défense et l’intervention. Pendant 15 jours, l’unité rapide d’assistance et d’intervention canine de Papeete a multiplié les exercices.

L’objectif est d’intégrer progressivement les chiens de défense au côté des brigades d’intervention de la Police nationale. Menace à l’arme blanche, troubles de l’ordre public, les binômes, homme et chien, apprennent à évoluer dans toutes sortes de situations.

Selon Marcel Kwong, maître chien et responsable de l’unité rapide d’assistance et d’intervention canine, “le plus important, c’est d’ajouter une plus-value aux équipes intervenantes. L’équipe cynophile est là en appui. On fait de la dissuasion, et dans le cas échéant on utilise le chien muselé. Si c’est de la légitime défense, il faut démuseler”.

Cet entrainement commun de la police municipale et nationale s’inscrit dans le déploiement de la Police de sécurité du quotidien. “C’est une force en plus, soutient Mario Banner, Directeur territorial de la Police Nationale. On voit bien que ces partenariats des polices municipales avec leurs chiens respectifs est une force incommensurable“.

Dans la lutte contre les produits stupéfiants, les brigades cynophiles sont devenues plus qu’essentielles. Et les techniques d’entrainements des chiens progressent elles aussi pour contrer les techniques de dissimulation des trafiquants