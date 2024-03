Sans le foyer des jeunes travailleurs de Pirae, la galère des actifs venus des îles

Il accueillait les jeunes actifs pour des loyers au rabais depuis 2021 : le foyer des jeunes travailleurs de la cité Grand, à Pirae, a fermé ses portes le 30 novembre dernier. Une décision prise par le ministère des sports, de la jeunesse et de la prévention de la délinquance, qui assure que l’établissement de 26 chambres n’avait aucune base légale.

C’est l’une des deux raisons avancées par la ministre Nahema Temarii, qui renvoie la responsabilité à ses prédécesseurs. La seconde motivation est d’ordre financier. « Pour pouvoir gérer cette Résidence de jeunes travailleurs placée sous la tutelle de la DPDJ, on n’a pas eu la bonne idée de récupérer non seulement le bâtis, mais aussi les crédits qui vont avec. Pendant un an, on a utilisé les crédits de la prévention de la délinquance pour financer le logement de ces jeunes travailleurs » . La gestion du foyer a été confiée à l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH), pour accueillir en urgence des familles en grande précarité.

Le gouvernement Fritch avait inauguré les bâtiments fin 2022 dans le cadre de son dispositif d’aide à l’insertion visant les jeunes âgés de 18 à 30 ans, pratiquant une activité rémunérée. Salariés ou stagiaires dans un dispositif d’aide à l’emploi du Service de l’Emploi, ces jeunes travailleurs bénéficiaient d’un temps de séjour de deux années maximums, avec des contrats de baux trimestriels renouvelables.

Jeune travailleur venu de Raiatea, Toofa Natua Flores a vécu au foyer de Pirae jusqu’à fin septembre dernier. Il avait découvert l’offre sur internet : un loyer mensuel de 20 000 francs, selon des critères d’âge et d’insertion professionnelle qu’il remplissait. Toofa était ainsi venu suivre une formation d’éducateur sportif à Papeete dès 2021. Avec 80 000 francs d’émoluments, il s’imaginait difficilement trouver un autre logement situé à proximité de Papeete, sa famille habitant à Papara.

L’impasse finit par s’imposer à lui au terme des deux ans indiqués sur son bail. Toofa a trouvé du travail sur Tahiti, mais il doit quitter le foyer…et s’acquitter de loyers plus importants. « Ils nous ont orienté vers l’AISPF, c’est une petite aide pour les jeunes, pour les familles à avoir un logement mais à un prix un peu plus cher que les 20 000 francs que je payais mensuellement » , explique-t-il.

Sans solution pérenne, Toofa est retourné vivre chez ses parents à Raiatea. Surveillant dans un lycée, le jeune homme poursuit toujours le parcours fastidieux de nombre de jeunes travailleurs en quête de logement.