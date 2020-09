Salon Made in Fenua – Les produits naturels de la « Druidesse » Kimberley Cowan

L’histoire des produits naturels de Kimberley démarre dans son petit laboratoire de Punaauia. Ce vendredi matin, elle s’active pour préparer des bougies parfumées à la noix de coco. Un produit qui sera vendu au salon made in fenua en partenariat avec une entreprise de cosmétique : « nous sommes entrain de faire une production de bougies au coco, parfum coco dans de véritables noix de coco avec des mèches en coton bio (…) On utilise également de la cire de soja naturelle pour la confection de nos bougies. (…) Je travaille en partenariat avec Beauty coconut Tahiti qui est une nouvelle marque en plein lancement qui souhaite être avec moi dans le cadre de ce salon made in fenua. »

Préparation des bougies. Crédit Tahiti Nui Télévision.

Les produits naturels, une passion pour Kimberley. Il y a 5 ans, la jeune femme décide de se lancer dans la fabrication de cosmétiques et crée « Druidesse », un nom qui fait référence à ses origines celtes. Depuis, sa gamme très écolo ne cesse de faire des adeptes : « L’objectif c’était de trouver des ingrédients issus de la nature, qu’on puisse aller cueillir, faire des infusions avec. (…) C’est une passion qui est née il y a à peu près 5 ans, une remise en question sur mon mode d’alimentation, de consommation, mes dépenses. J’ai commencé à concocter des petites choses pour moi. C’est devenu une véritable passion et j’ai vraiment voulu me tourner vers les cosmétiques naturels par respect envers mère nature et surtout parce qu’on a tout dans la nature pour pouvoir se soigner, s’embellir, se guérir. (…) J’aime faire de tout, j’aime produire de tout (…) mais j’avoue avoir un petit faible pour les savons. J’adore fabriquer les savons. Ça me rappelle la pâtisserie. »

Et des savons, il y en a des centaines dans le laboratoire de Kimberley. Vanille, chocolat ou encore huile de Tamanu, les senteurs sont 100% locales. Des produits sans colorants synthétiques, ni parfums, entièrement fabriqués à la main : « Je suis partie dans une gamme très épurée, très nature (…) On est sur des savons à la vanille, (…) j’en ai fait au chocolat à base de beurre de cacao brut bio et poudre de cacao bio, j’en ai un au tamanu, j’en fait à l’huile d’olive… »

Des masques pour les cheveux et le visage sont aussi en cours de développement. En attendant, vous pourrez retrouver les produits de Kimberley au salon Made in fenua du 1er au 4 octobre.

PRATIQUE

Salon Made in fenua

Du 1er au 4 octobre

Place To’ata