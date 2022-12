Salon de Noël à Mama’o : les prix réduits attirent la foule

Téléphone, multimédia, jouets ou encore prêt à porter : il y a de tout au salon de noël. À l’approche du réveillon, les visiteurs sont nombreux à sauter sur les bonnes occasions. Malgré une inflation qui se chiffre à 8,1% en un an au moins de novembre, les exposants font recette.

Pour Joan Utia, responsable de stands multimédia et jouets, les affaires se passent pluôt bien : “On a commencé doucement mercredi. Là, avec le week-end et le soleil au rendez-vous, ça va carrément“, se réjouit-il. Et selon lui, les clients regardent moins le portefeuille à cette période de l’année : “Ils sont là, ils achètent. Même s’il y a des prix un peu élevés, ils sont vraiment là pour faire plaisir“.

Eudoxie Faua, vendeuse dans un stand d’articles de sports, ne dit pas le contraire : “L’objectif c’est de faire des cadeaux donc ils se lâchent un peu“, observe-t-elle.

Pour Teuhinui Revault, vendeur dans un stand de vêtements, c’est un classique de l’organisation tardive. Ceux qui font leurs cadeaux au dernier moment ont tendance à acheter, et ce peu importe le prix : “On le regarde mais un peu moins. Plus on se rapproche du 24, moins on le regarde.”

Du côté des organisateurs du salon, on chiffre une quarantaine de nouvelles enseignes, globalement satisfaits : “On les voit revenir emmener leur stock, ils rechargent tout le temps leur stand“, assure Vaihinaura Fauura, assistante administrative chargée de communication à DB Tahiti.

Pour ceux qui souhaitent profiter des offres du salon de noël, sachez que vous avez encore jusqu’au samedi 24 décembre pour vous y rendre.