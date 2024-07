Saison de whalewatching 2024 : premières observations à Tahiti

C’est une des périodes les plus prisées des plongeurs et amateurs de snorkelling. Chaque année, de juillet à novembre, les baleines à bosse migrent depuis le Sud vers les eaux plus chaudes de Tahiti Et Ses Îles, pour se reproduire et mettre bas. La saison d’observation s’ouvre ainsi dans quelques jours, pour le plus grand plaisir des prestataires avant l’application de la refonte des règles pour la saison 2025.

Une baleine à bosse avait déjà été observée hors saison, fin mars, par un pêcheur à Bora Bora. D’autres spécimens, de façon moins surprenante, ont été observés cette semaine : une solitaire sur la côte Est, au niveau du Taharaa, et deux autres – un adulte et un juvénile – près de Sapinus, à Punaauia.

L’occasion de rappeler les quelques comportements à adopter si vous étiez amenés à rencontrer une baleine, notamment en bateau. « Commencer à être vigilant, ralentir quand on est près du récif et dans le lagon, puisqu’elles peuvent entrer à tout moment pour se mettre à l’abri. Soit pour mettre bas, soit pour se mettre à l’abri » , rappelle l’association Mata Tohora.

– PUBLICITE –

Lire aussi – Observation des baleines : ce qui va changer en 2025

Dans la mesure du possible, ne pas entraver la trajectoire de l’animal, ne pas excéder deux navires en observation à 100 mètres de l’animal, et limiter le nombre de nageurs dans un périmètre de 15 mètres.