Rurutu en confinement le week-end

Depuis le 2 août dernier, 111 cas positif ont été détectés sur l’ile de rurutu. AUjourd’hui 63 cas sont toujours actifs, c’est la raison pour laquelle le maire Frédéric Riveta, en concertation avec les autorités de l’île et les confessions religieuses, a décidé de la mise en confinement de l’île, le week-end. “Il est important que la population suive les décisions de la commune. il est question de maladie. Il faut que la population se protège et évite de se retrouver dans une situation difficile. Il nous faut suivre de près l’évolution de cette crise sanitaire que l’on rencontre au fenua”, estime Chilanna, habitante de Rurutu.

Pour informer au mieux la population de l’ile, des guides sanitaires et agents communaux ont été dépêché dans les quartiers. Rosine est guide sanitaire : “On prête main forte à la commune pour distribuer les devoirs, les exercices, les devoirs du collège, du primaire et de la MFR. On en profite aussi pour informer la population du couvre-feu de 20 heures à 4 heures, et du confinement du week-end.”



À Rurutu on dénombre 304 élèves dans le primaire ainsi que 178 élèves du collège et de la MFR.