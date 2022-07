Rurutu : 9,6 hectares restitués à 8 familles

Pour la suite de cette opération de cession de terres et attendue de longue date par la population de Rurutu, une délégation gouvernementale s’est rendue à Rurutu.

11 actes officiels de cession foncière ont été signés, représentant 8 signataires. Cette cession foncière totalise une superficie de près de 9,6 hectares. Cette opération s’inscrit dans la continuité d’une volonté du gouvernement d’attribuer aux familles de Rurutu 1400 hectares représentant 44% de la superficie totale de l’île, à la fin du processus d’attributions de terres.

En cédant les terres aux habitants de Rurutu, le gouvernement espère dynamiser les activités agricoles et artisanales de l’île. Le gouvernement espère également favoriser le retour des familles vers leur île d’origine grâce à cette accession à la propriété.

Dans la signature apposée par le président et les futurs propriétaires sur les documents de titrement, un engagement interdit la vente du foncier durant 30 ans. Les seules ventes foncières autorisées sont celles opérées à l’intérieur de la famille. Cette mesure de protection foncière garantit ainsi la propriété indigène et empêche la spéculation. Cette disposition voulue par le Gouvernement est bien comprise et acceptée par les familles.

Crédit : présidence de la Polynésie

À l’occasion de ce déplacement, le président Edouard Fritch a également remis deux clés de fare OPH (Office polynésien de l’habitat) à 2 familles de l’île. Le président a exprimé son bonheur de retrouver la population de Rurutu d’autant que celle-ci a exprimé toute sa confiance lors des dernières élections à l’Assemblée de la Polynésie française.