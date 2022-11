Rudycule, 8 ans et déjà apprenti-clown

Cela fait un an que le jeune Rudy se forme au côté de celle qui a fait naitre chez lui cette vocation, la clown Nani : “Il m’a vu en spectacle dans son école et après il est rentré chez lui, à Mahina. Et il a dit à ses parents ‘ça y’est, je sais ce que je veux faire, je veux devenir clown’. Et depuis, on a partagé la scène du cinéma Liberty ensemble devant 80 enfants. Je lui ai donné 3 minutes de scène, il a crée son personnage, son costume, ses accessoires. Il a appris à faire du monocycle. (…) Mon dieu, mais c’est ma petite étoile ça”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Pas toujours facile pour l’enfant de 8 ans d’être face à un public. Heureusement, son désir d’apporter du bonheur aux autres lui permet de vaincre sa timidité : “Mon rêve, c’est de devenir clown pour faire rire les gens, pour qu’ils aient des émotions : la peur, la tristesse, la joie… Enfin, pour qu’ils soient heureux !”.

Le nez rouge, mais aussi la main sur le cœur, Rudycule n’oublie personne : “Je veux redonner le sourire aux enfants, parce qu’il y en a qui peuvent être hospitalisés, et si on grandit, on est toujours là pour aider les enfants”.