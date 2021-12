Rouruarii, fondatrice d’une agence d’événementiel en pleine crise sanitaire

“J’ai commencé à être passionnée par l’événementiel en échangeant avec le manager de Goulam. L’idée était de lui faire découvrir Tahiti confie Rouruarii Teinauri, directrice de l’agence Tahiti Nui Events. Cette envie m’a motivée à réaliser ce projet“.

La jeune femme a fondé l’agence Tahiti Nui Events rien que pour le concert de Goulam au fenua : “Cela a vraiment été difficile dans cette période de crise parce qu’initialement le concert était prévu plus tôt cette année, et avec le confinement et les restrictions, on a dû le reporter. Donc cela a été un gros challenge”. Et si Rouruarii compte bien organiser d’autres événements, elle confie également avoir d’autres ambitions : ” Je n’ai pas créé une agence uniquement pour me faire de l’argent. Au-delà des concerts, il y aura aussi des actions caritatives. On visitera le centre Pu o te Hau de Pirae, et on rendra visiter aux habitants du quartier de Mamao”.

Et pour ceux qui aimeraient se lancer, l’entrepreneure à un conseil : “Croyez-vous, foncez. Si vous le voulez de tout votre cœur, vous allez y arriver”.

> Plus d’infos sur le concert de Goulam ICI