Romain, le doc de TikTok

Si votre premier réflexe est d’aller sur Internet lorsque vous avez mal quelque part, sachez que de vrais médecins investissent désormais les réseaux sociaux. Romain, alias Le Doc, en fait partie. Sur Tik Tok, il fait de la pédagogie. Aujourd’hui très suivi en métropole, mais aussi au fenua, il a démarré son aventure 2.0 il y a un peu plus d’un an. « J’ai commencé parce que j’avais vu quelques patients aux urgences qui venaient me voir et qui avaient regardé leurs symptômes sur internet et qui avaient tendance à sortir quelques bêtises, se souvient-il. Je me suis dit qu’il y avait un manque d’information sur la santé. »

Médecin urgentiste, Romain a fait une thèse de pédagogie médicale et a également enseigné à l’université. Expliquer fait donc partie de ses compétences, et il adore ça. « J’ai commencé à faire quelques petites vidéos pour moi et quelques copains. On faisait ça ensemble sur les réseaux et ça a commencé a bien marché. On a commencé à avoir pas mal de vues. Le compte a grossi et je me suis adapté à la demande des utilisateurs (…) Le but, c’est de faire de la pédagogie médicale vraiment factuelle, donc avec des sources vérifiées, de la médecine vérifiée et vérifiable et de simplifier. Le but n’est pas d’utiliser des termes scientifiques, mais vraiment de simplifier, de faire comme si on expliquait à un enfant ou un novice comment fonctionne le corps humain. »

Une passion pour la radio…

Expliquer, Romain le fait aussi via des médias plus traditionnels. Si devenir médecin urgentiste était un rêve d’enfant qui ne l’a jamais quitté, Romain avoue avoir aussi un attrait pour la radio. Durant ses études à Limoges, le jeune homme a eu l’occasion de se lancer sur les ondes. « Je faisais de la libre antenne. Il y avait aussi des questions médicales. J’en ai fait quelques années, puis je suis passé sur NRJ puis Fun Radio. Et là maintenant sur Tahiti, je vais faire des chroniques sur Radio 1 et Tiare Fm. La radio, c’est mon media préféré. J’aime beaucoup cette ambiance radio. J’ai toujours aimé ça. Tout ce qui est média et promotion de la santé, c’est ça qui me plait. »

Tik Tok était avant tout, pour Romain, un moyen d’approcher un public jeune. « Je cherchais une plateforme qui avait un format court parce que le but n’était pas de noyer les gens d’infos pendant 5 minutes parce qu’on sait que, sur les réseaux, souvent, on zappe, on scrolle et l’attention est retenue maximum 20 secondes. Ce format permet de toucher une population un peu plus jeune, qui s’intéresse de plus en plus à la santé et à la médecine, qui se pose de plus en plus de questions ». Aîné d’une fratrie de 3 enfants, Romain a pu compter sur les encouragements de ses frères de 15 et 18 ans, tous deux adeptes du réseau social chinois.

« Je préférais, pour les jeunes, qui passent majoritairement leur temps d’écran sur Tik Tok, qu’ils puissent accéder à une information médicale vérifiée, factuelle et qui est donnée directement de personne à personne. (…) Je voyais beaucoup de vidéos qui se faisaient sur de la pédiatrie, de la gynécologie… Je me suis dit qu’il n’y avait personne qui faisait de la physiologie, expliquer comment fonctionne le corps. Et vu que je ne voulais pas m’arrêter de faire de la pédiatrie clinique, je me suis lancée sur ce réseau-là. »

Sur la Toile, certaines questions reviennent souvent. Endométriose, sclérose en plaques, fibromyalgies… Les personnes atteintes de pathologies chroniques en particulier s’adressent à lui. « Ce sont des gens en souffrance dans le monde réel et qui ont l’impression de trouver une écoute dans le monde virtuel.«

La blouse, le micro, et la Toile. Dans cette vie à 100 km/h, difficile de trouver du temps pour poster régulièrement. Mais Le Doc s’est donné pour règle de répondre à tous ses abonnés. « Quand ils ont une notification qui leur dit « tel influenceur vous a répondu », ils ont l’impression d’avoir été écoutés, d’avoir été important quelque temps. (…) Même quand j’ai 2000 commentaires, je prends 20 minutes même pour mettre un pouce. S’il faut prendre une heure, je le fais. »

Romain enregistre ses vidéos après le travail, lorsqu’il a un week-end libre, mais surtout lorsqu’il trouve cela réellement pertinent. « Je ne poste pas pour poster. Je poste quand j’ai une idée ou quand j’ai plusieurs personnes qui me posent la même question. Souvent, je poste une ou deux vidéos dans la semaine, je laisse le truc se faire. Je regarde les commentaires. (…) J’aimerais en faire un peu plus, mais je n’ai pas trop le temps. C’est chronophage. »

Originaire de Nice, Romain a toujours voulu venir en Polynésie. « Une amie de la famille (…) était de Raiatea. Elle m’a toujours dit que c’était génial. C’est elle qui m’a donné envie de venir là. » Et depuis son arrivée au fenua, le taote est séduit, tant par les paysages que par les relations avec ses patients.

« Les Polynésiens commentent beaucoup. Je reçois des messages d’encouragement, « bravo taote, continue » (…) La grosse différence entre la France métropolitaine et la Polynésie, c’est que le patient en Polynésie, quand on consulte avec lui, il ne va pas avoir de gêne dans ses questions. S’il a envie de t’en poser une, il va t’en poser une. (…) Les Polynésiens sont hyper cultivés des pathologies qui sont ici. Des fois, ils viennent aux urgences et ils disent « taote j’ai la gratte, j’ai la leptospirose. Ils savent toujours ce qu’ils ont ». »

Le Doc de Tik Tok se plait au fenua et les Polynésiens le lui rendent bien. Après les réseaux et la radio, il espère avoir un jour l’occasion d’animer sa propre émission santé. La relève de Michel Cymes se prépare.