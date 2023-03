Retraites : l’Unsa appelle de nouveau à la grève en Polynésie

Le texte de la réforme des retraites pourrait être définitivement adopté jeudi. Il doit être voté dans la journée d’abord au Sénat puis à l’Assemblée nationale.

De leur côté, les syndicats poursuivent la mobilisation. Au fenua, l’UNSA Fenua, l’UNSA Education Polynésie et ses syndicats appellent à la grève les 14 et 16 mars.

Mardi, l’UNSA organise des sit-in de 8 à 11 heures devant le haut-commissariat à Papeete, à la mairie de Taravao, à la mairie de Teavaro Moorea, et des rassemblements habituels à Uturoa Raiatea et dans les autres îles.

Les syndicats appellent aussi à la grève le jeudi 16 mars. Un rassemblement devant le monument aux morts est prévu de 8 à 11 heures.