Retour de Polynésiens bloqués en Calédonie : « Il va nous falloir un peu de temps pour digérer »

Un premier avion militaire A400M s’est posé, ce dimanche soir, sur le tarmac de Tahiti-Faa’a. La fin d’une période compliquée pour ses 84 passagers bloqués depuis plusieurs semaines sur le Caillou.

Parmi eux, les joueurs du Papeete Rugby Club, dont son capitaine Jeremy Taute, encore marqué par les événements. « On est contents de rentrer. Mais, pour l’instant, c’est difficile de mettre des mots. Il va nous falloir un peu de temps pour digérer tout ce qui s’est passé et se rendre compte de ce que l’on a vécu », explique-t-il.

L’équipe s’est en effet retrouvée « au cœur des émeutes ». « On a énormément subi. On ne voulait pas prendre part pour un camp. On était en mode survie avant tout (…) Aujourd’hui, on est très soulagés et on remercie les autorités de nous avoir pris en charge aussi rapidement », ajoute-t-il.

L’heure était aux retrouvailles pour les proches restés à Tahiti. (Crédit: TNTV)

« On a vu des personnes mettre le feu à l’Hôtel de ville. On entendait tous les bruits, les cris et les détonations (…) On n’était pas tranquille. On a fait des tours de garde pour garder notre lieu de vie », témoigne un autre membre de l’équipe, Marc Durand. « Ça pétait de tous les côtés. On n’a pas l’habitude de voir ça. C’était impressionnant. Un peu une guerre civile », renchérit John Teariki, l’un des joueurs.

Le président du Pays, Moetai Brotherson, était présent sur le tarmac pour saluer les arrivants. « Ce sont nos frères et nos sœurs (…) Ceux pour qui on a très peu dormi depuis 2 semaines (…) C’était essentiel d’être là », dit-il tout en ajoutant qu’il y avait « encore environ 100 Polynésiens en Nouvelle-Calédonie ».

Moetai Brotherson était présent sur le tarmac pour acceuillir les arrivants. (Crédit: TNTV)

Ceux rapatriés dimanche l’ont été en fonction de divers critères, explique le secrétaire général du haut-commissariat, Xavier Marotel, qui avait aussi fait le déplacement à l’aéroport : « Ce sont des personnes qui ont des problèmes médicaux, notamment beaucoup de gens en rupture de soins avec des cancers à traiter. Ensuite, il y a les familles avec des enfants et tous les gens qui avaient des problématiques professionnelles ».

L’aéroport international de Nouvelle-Calédonie étant toujours fermé, d’autres vols militaires seront programmés. « L’État mettra les moyens de l’armée de l’air pour que les gens qui sont bloqués loin de chez eux puissent rentrer dans leurs territoires de résidence habituelle », souligne Xavier Marotel.

Des Calédoniens actuellement en Polynésie pourront, quant à eux, retourner sur le Caillou via ces mêmes vols. « On est en train d’organiser les choses », indique le secrétaire général du haut-commissariat qui invite toutes les personnes concernées, au fenua, comme en Nouvelle-Calédonie, à se manifester auprès des autorités.