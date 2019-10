Restrictions d’eau à Mahina, touchée par la sécheresse

Moins d’un demi mètre d’eau dans les bassins… Les trois cuves des Millesources sont à sec. Depuis samedi, des restrictions d’eau sont appliquées sur toute la zone de Mahinarama, soit 600 foyers.

“Le niveau bas a été atteint, aujourd’hui on a le stricte minimum pour assurer une alimentation en eau du secteur de Mahinarama, mais ce n’est pas suffisant, explique Damas Teuira, le maire de Mahina. On a donc pris la décision de couper l’eau à des horaires bien arrêtées. Il va falloir faire preuve de patience et prier le ciel pour qu’il pleuve un peu plus.”

A la mi-journée lundi, la régie communale a installé une citerne pour permettre aux riverains de se réapprovisionner. De l’eau non potabilisée est mise à leur disposition.

“Ça fait 10 ans que je travaille à la régie de l’eau et c’est la première fois qu’on installe un point d’eau comme celui-ci, confie Rodrigue Mahaa, chef de chantier de la régie de l’eau de Mahina. On a prévu deux cuves de 7500 litres.”

“C’est maintenant seulement qu’on a su qu’ils allaient fermer l’eau, commente Joseph, un riverain. On ne nous a jamais fait ça, c’est nouveau pour nous. Il va falloir s’organiser.”

Dimanche soir, la commune a été touchée par de fortes pluies. Pas suffisantes pour remplir les cuves, mais elles ont mis en danger des randonneurs.