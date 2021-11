Restauration : la ministre de l’Education reçoit la délégation des disciples d’Escoffier

Christelle Lehartel a récemment reçu la délégation des disciples d’Escoffier, créée depuis peu en Polynésie française, accompagnée du proviseur du lycée hôtelier de Tahiti, Pépin Mou Kam Tse.

Cette délégation a pour objectif de favoriser la transmission et l’évolution de la cuisine au Fenua, s’inspirant d’Auguste Escoffier, chef des cuisines du Ritz au début du 20ème siècle. La délégation polynésienne verra son affiliation au bureau international se concrétiser en janvier 2022.

Composée de professionnels et comptant plus de 1000 membres actifs dans le monde entier, cette association promeut l’égalité, la connaissance et la transmission, la culture et la modernité, la générosité et l’unité.

La délégation polynésienne, dont le président d’honneur est Philippe Brovelli, s’attachera à fédérer les professionnels de la restauration, à renforcer l’identité culinaire du Fenua, à mener des actions visant à réduire les inégalités et à promouvoir les formations dans le domaine de la restauration auprès des jeunes.