Reprise des festivités nocturnes à Raiatea avec la première édition de la Hava’i Live

Pour beaucoup, ce n’était plus qu’un lointain souvenir : assister à un concert live en plein air n’était pas arrivé depuis bien longtemps et le public ne s’en est pas privé… En début de soirée, DJ Raigets s’est chargé de chauffer le public. Tchad et Tehau, deux comédiens de Taha’a ont apporté une touche d’originalité à ce concert.

Cerise sur le gâteau, le groupe Natura Jam avec Kareen Yu Tsuen est venu finalement enflammer la soirée avec un répertoire très éclectique.

Le public était ravi. Mais restrictions sanitaires oblige : pas de danse autorisée durant la soirée, même si l’envie était bien présente. “On a dansé sur nos chaises” indique un jeune femme présente dans le public. “C’est un peu frustrant de ne pas pouvoir danser, mais on respecte les gestes barrières” confie une autre personne.



“Les gestes barrières sont importants pour qu’on puisse continuer à faire d’autres soirées comme celles-ci par la suite, afin d’éviter des clusters” explique Tehaunui Maitere, ManuCom animation

Les deux soirées festives ont ravi le public et les artistes, de quoi redonner de l’espoir à l’industrie musicale du fenua.