Réouverture progressive du marché de Papeete

Faire à nouveau ses courses au marché de Papeete est possible depuis ce lundi matin. Pour y accéder, une entrée unique est filtrée par des agents de sécurité : « Les gestes barrières doivent être respectés, ainsi que le mètre de distance. Et le port du masque est conseillé » précise Teiva Tabanou, responsable de la sécurité au marché. Du gel hydro-alcoolique est également distribué à l’entrée du marché.

Le nombre de personnes à l’intérieur est désormais limité à 50 individus à la fois (hors personnel et commerçants).

Des conditions sanitaires strictes, mais pour les habitués, pouvoir refaire ses courses au marché est un plaisir enfin retrouvé : « On peut recommencer à manger sainement et consommer local, c’est important » nous dit Arnaud Deutscher, un acheteur.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Car la réouverture du marché se fait de façon progressive. Aujourd’hui, seuls 15 vendeurs de fruits et légumes se sont réinstallés. « Cela fait plaisir de revenir, il était temps. On revient en forme ! » confie Cathy Lis, vendeuse au marché. « Cela fait du bien, cela nous aide aussi pour nourrir nos foyers, pour manger. C’est merveilleux, je suis vraiment content » ajoute Yannick Tuahiva, un vendeur.

À l’étage, en revanche, les commerçants ne peuvent toujours pas reprendre leur activité. « Pour l’étage, c’est une question de gestion du nombre d’usagers qui sont admis. Pour le moment, nous sommes capables de gérer 50 personnes à la fois. Nous avons mobilisé du personnel. Ce n’est peut-être pas suffisant, donc on va observer durant cette semaine de test que ce que ça donne, et peut-être que si c’est concluant et qu’on arrive à gérer comme il faut l’affluence du marché, on pourra éventuellement rouvrir le haut » explique Rémy Brillant, directeur général des services de la commune de Papeete. « On travaille sur la partie artisanat du rez-de-chaussée, pour le moment elle est en nettoyage. Et on verra dans les semaines à venir comment on procédera à leur ouverture. Mais l’idée est que l’activité reprenne le plus rapidement possible. Les gens ont besoin de travailler » poursuit-il.

Mercredi, ce sera au tour des poissonneries de rouvrir, et lundi prochain celui des snacks et vendeurs de pu’a rôti.

Mardi, les stands de ma’a tahiti, de coco râpé, de firi firi, de jus de fruits et les stands de boucherie rouvriront.

Horaires d’ouverture du marché

– du lundi au jeudi de 8 heures 30 à 15 heures 30 ;

– le vendredi de 8 heures 30 à 14 heures 30

Pour l’heure, le marché restera fermé le samedi et le dimanche.

Le parking intérieur du marché, accessible depuis la rue du 22 septembre, sera réservé aux visiteurs et livreurs (deux places pour ces derniers).