Réouverture du ciel polynésien : 237 passagers sont arrivés de métropole

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Tôt ce mercredi matin, les passagers ont posé le pied sur le sol polynésien. Conscients des risques de propagations du coronavirus, tous attendaient, masqués, de recevoir les auto-tests de dépistage.

« On remet le kit à l’ensemble des passagers qui arrivent en Polynésie française. Ils doivent s’auto-prélever dans 4 jours. Sur chaque enveloppe, il y a un code-barres, et ils nous présentent leur ETIS sur lequel ils ont un identifiant ETIS. Donc on fait l’association entre le code-barres et l’identifiant ETIS ce qui nous permet de tracer les personnes. Et lorsque l’enveloppe va nous revenir avec ce code-barres, on va savoir exactement quelle est la personne qui a fait l’auto-prélèvement. Si des personnes n’ont pas fait leur auto-prélèvement, on sera en mesure de les relancer » a expliqué Hervé Barret, directeur général de l’institut Louis Malardé.

Certains des passagers n’étaient pourtant pas vraiment au courant de ces modalités sanitaires, mais ils n’y voyaient que des points positifs. « Je ne savais pas que j’aurai ce kit. C’est sécurisant, c’est bien qu’ils proposent ça, afin de protéger le fenua » a confié l’un d’eux. « C’est rassurant pour l’île et la population, et bien-sûr qu’on fera attention. On gardera le masque, c’est important » a ajouté une autre. « Je suis content qu’ils fournissent l’enveloppe et qu’on ne soit pas obligés d’aller chez le médecin. C’est pour protéger la Polynésie. Et au moins on sait qu’on est bien surveillés » a encore dit un passager.

Tous ces arrivants en Polynésie font désormais l’objet d’un suivi de la part des autorités sanitaires pour parer à l’éventuelle apparition d’un foyer de Covid-19. « On met en place un schéma de suivi de traçage des personnes ainsi qu’un test à faire au bout de 4 jours. On a vraiment mis beaucoup d’éléments en place avec les moyens de la Polynésie pour pouvoir suivre ces personnes. On a plusieurs filtres qui vont nous permettre de récupérer les personnes si jamais elles étaient porteuses du virus » a précisé Hervé Barret.

Ce dispositif sera de nouveau mis en place dès jeudi 16 juillet où 5 vols sont attendus : trois en provenance des États-Unis et deux de métropole.