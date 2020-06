Réouverture des frontières : « il est évident que nous aurons des cas (…) respectons les gestes barrières »

Elle s’appelle Hina et sera le nouveau personnage animé de la nouvelle campagne de Tahiti Tourisme. Une jeune Polynésienne pour expliquer et sensibiliser sur les bons gestes à adopter en vue de la réouverture des frontières à l’international : « Après 3 mois pendant lesquels la Polynésie a vécu en autarcie, comme la plupart des pays, on se prépare à la réouverture des frontières (…) L’objectif de cette campagne c’est de sensibiliser la population à la réouverture de nos frontières. Population qui a tendance depuis ces dernières semaines, à oublier les gestes barrière. (…) Il est essentiel qu’à compter du 1er juillet, nous mettions en place à nouveau ces gestes barrière car il est évident que nous auront des cas même si toutes les mesures sont prises pour l’éviter mais pour éviter toute propagation, il est essentiel que nous recommencions à respecter les gestes barrières », estime Jean-Marc Mocellin, nouveau directeur de Tahiti Tourisme.

« Nous avons réalisé une campagne basée sur des mini vidéos, une quinzaine de vidéos, basées sur des animations où on met en scène une Polynésienne qui s’appelle Hina et qui présente ces gestes barrière et qui répond aux questions de la population. »

Ces vidéos ludiques se basent sur le guide des recommandations et mesures barrières établis par les ministères de la Santé et du Tourisme. Déjà distribué aux professionnels du secteur, il est une référence pour tous afin d’éviter une nouvelle vague de contamination au fenua : « Le guide de recommandation est extrêmement précis puisqu’il suit tout l’itinéraire d’un touriste, d’un visiteur, de son arrivée à sa chambre, aux activités qu’il peut réaliser, les transferts etc. Et donc à chaque étape de son voyage il y a des protocoles qui sont établis sur le respect des gestes barrière, sur tout ce qui est mis en oeuvre pour éviter toute contamination. »

Sensibiliser la population mais aussi les voyageurs. Une vidéo expliquant le protocole sanitaire à suivre une fois sur le territoire sera diffusée dans les avions avant chaque atterrissage.