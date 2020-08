Rentrée scolaire : le protocole sanitaire toujours en vigueur

Les maires des 48 communes de Polynésie ont pris acte ce vendredi matin des conditions de la rentrée scolaire 2020-2021. La ministre de l’Education Christelle Lehartel est intervenue à la journée de rencontre entre les maires et le gouvernement à la présidence.

66 000 écoliers, collégiens et lycéens sont attendus dans les établissements scolaires à partir de lundi. Les internes seront rapatriés ce dimanche sur Tahiti.

A l’exception de la distanciation sociale qui disparaît, le protocole sanitaire mis en place en juin sera reconduit. Le port du masque sera recommandé pour les élèves de plus de 11 ans.

Et selon la ministre, « tout le monde est prêt. Nous avons démarré nos réunions de travail avec les représentants du personnel enseignant et non enseignant, avec les représentants des parents d’élèves, avec les représentants des chefs d’établissement. Aujourd’hui il est prévu une réunion avec les binômes des inspecteurs du 1er et du 2nd degré. »