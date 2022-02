Renouvellement de la convention avec la CRE

Le président Edouard Fritch, accompagné du ministre des Finances et de l’Économie en charge de l’énergie, Yvonnick Raffin, a procédé à la signature, avec Jean-François Carenco, président la Commission de Régulation de l’Energie, du renouvellement pour 5 ans (de 2022 à 2026) de la convention qui lie la collectivité à cette institution. Il s’agissait avant tout de consolider les liens qui unissent les deux parties.

Pour rappel, la CRE accompagne depuis plusieurs années le Pays dans l’analyse des conditions d’exercice des producteurs et des distributeurs d’énergie en Polynésie. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) est une autorité indépendante française créée le 24 mars 2000 et chargée de veiller au bon fonctionnement du marché de l’énergie et d’arbitrer les différends entre les utilisateurs et les divers exploitants. Sa compétence de régulateur s’étend aux marchés du gaz et de l’électricité. Elle est considérée comme le gendarme de l’énergie.

Cette nouvelle convention vise à accompagner le Pays dans la mise en œuvre de sa transition énergétique en apportant l’accompagnement et l’expertise nécessaires à la réussite de cet objectif, en s’appuyant sur deux thèmes principaux : le développement du système électrique et le système tarifaire de l’électricité.