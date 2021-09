Renforts sanitaires : les sapeurs-pompiers de Paris reçus à la Présidence

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité de l’armée de Terre dont la mission première est d’intervenir pour défendre les populations et les biens. 44 sapeurs-pompiers de Paris sont arrivés à Tahiti il y a trois semaines. 24 d’entre-eux ont participé à la vaccination avec les équipes de la Direction de la Santé, sous la coordination de Daniel Ponia, responsable vaccination de la plateforme covid, dans les centres de vaccination de Tahiti, Moorea, Huahine, Bora Bora, Tahaa, Raiatea, Maupiti, et Raivavae, réalisant ainsi plus de 1 500 injections, tout en formant également 180 pompiers de Polynésie à la vaccination.

20 sapeurs-pompiers ont par ailleurs été affectés dans les communes de Punaauia, Teva I Uta et Taiarapu Est, et ont participé ainsi à 150 interventions dans les communes, formé 180 sapeurs-pompiers locaux et effectué 35 manœuvres avec les sapeurs-pompiers de Polynésie.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Leurs interventions et leur professionnalisme, tout au long de leur mission en Polynésie française, ont été fortement appréciés. Le président et le ministre de la Santé ont tenu à saluer leur engagement et leur mobilisation aux côtés des professionnels de la santé en Polynésie dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.