Rencontre avec les ministres des Seychelles et de Saint Lucia

En marge de la Conférence de l’ONU sur les Océans qui se poursuit à Lisbonne au Portugal, le ministre de la Culture, de l’Environnement et des Ressources marines, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a pu rencontrer mardi, successivement le ministre de l’Agriculture, du Changement climatique et de l’Environnement des Seychelles, Flavien Joubert et celui de l’Education et du Développement durable, Monsieur Shawn Edward de Saint Lucia.

Bien que situées dans des océans différents, les îles des Seychelles, de Saint Lucia et de Polynésie française rencontrent les mêmes difficultés et doivent faire face aux mêmes défis. Les discussions ont porté sur la possibilité de créer des liens d’échange d’expériences entre nos différents territoires face au changement climatique et pour la préservation de l’environnement.