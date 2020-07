Remise des attestations de formation et de kits sanitaires à Mahina

Le Président Edouard Fritch, le Vice-Président, Teva Rohfritsch, la ministre du Tourisme et du Travail, Nicole Bouteau, et le ministre de la Santé, Jaques Raynal se sont rendus, vendredi matin, à Mahina, à l’occasion de la cérémonie de clôture de la formation des guides sanitaires de la commune.

Accueillis par le maire de Mahina, Damas Teuira, et une partie des membres de son conseil municipal, la délégation gouvernementale a participé à la remise des attestations de formation aux 19 stagiaires qui se sont également vus remettre un kit sanitaire qui leur permettra d’exercer leur mission de prévention et de sensibilisation aux gestes barrières auprès de la population et des visiteurs.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la réouverture des vols internationaux et de la reprise du tourisme international depuis le 15 juillet.

Dans ce contexte, le Pays a renforcé son dispositif sanitaire ainsi que les conditions d’entrée et de séjour des voyageurs. Ainsi depuis le 15 juillet, tout voyageur, quelle que soit sa nationalité et son âge, n’est autorisé à embarquer sur un vol à destination de la Polynésie française qu’après avoir présenté à la compagnie aérienne, au moment de l’enregistrement, un résultat négatif au test de détection du Covid-19 réalisé moins de trois jours avant le vol et le récépissé d’enregistrement sur la plateforme polynésienne « Electronic travel information system » – « ETIS ». Par ailleurs, à l’arrivée en Polynésie française, chaque voyageur se voit remettre un kit d’auto-prélèvement à réaliser 4 jours après son arrivée en Polynésie.

Parmi les dispositions également prises, le Pays a décidé la mise en place de guides sanitaires répartis dans les communes de Tahiti et des îles. Les guides sanitaires ont pour mission de sensibiliser et informer dans les lieux publics, les sites touristiques, les aéroports, ports, tant la population que les professionnels et les visiteurs aux mesures barrières et aux protocoles sanitaires. Ils auront un rôle de prévention dans ce contexte particulier. Ces guides qui participeront à la réassurance la population sont sous convention CAE (Convention d’Aide à l’Emploi) et sont sélectionnés par les communes et placés sous leur autorité, le Pays assurant leur formation, un suivi tout au long de leur mission, ainsi que les équipements de protection (uniforme, visières, masques, gel hydro-alcoolique).

La formation, d’une durée totale de 29 heures, s’articule autour de trois axes : informer sur les protocoles sanitaires, doter les publics formés des fiches techniques et des éléments de langage, ainsi que sensibiliser les publics formés à l’accueil, à la relation clients et aux situations difficiles, avec des mises en situation.

Ces actions viennent en complément du guide des recommandations sanitaires et des formations qui sont dispensées depuis fin mai, auprès des professionnels du tourisme.

Les 19 stagiaires sélectionnés par la commune de Mahina se sont dit satisfaits du contenu de cette formation et motivés par la mission de prévention et d’information qui leur est confiée. Ils interviendront sur les zones publiques de Mahina et notamment le site très touristique de la Pointe Vénus ou sur la zone commerciale de la commune, et seront encadrés par la commune et plus particulièrement par l’adjoint au maire en charge de la santé, Poaru Maono. Les guides bénéficieront d’un suivi durant 6 mois assuré par l’organisme de formation auquel le Pays a fait appel pour ce programme, HSF Formation dirigé par Karine Villa.

« Nous sommes, avec vous, mobilisés et préparés à cette reprise par le renforcement de notre organisation sanitaire à Tahiti et dans les îles. Tout est mis en œuvre pour cette reprise tout en continuant à protéger notre population », a indiqué le Président du Pays, Edouard Fritch.