Récupération post-covid : renforcer son organisme grâce aux produits naturels

Des vitamines, des anti-douleurs et beaucoup de repos… Pour les patients moins impactés par la covid, c’est la prescription la plus courante. Mais selon le type de personnes le rétablissement total peut prendre plus ou moins de temps. Depuis la semaine dernière, la paroisse de Arue de l’Eglise protestante Ma’ohi propose une préparation à base de produits naturels. Une boisson, comme le précise l’Eglise, pour fortifier et non soigner.