Record de fréquentation touristique en Polynésie avec plus de 260 000 visiteurs

Au mois de septembre dernier,24 475 touristes ont choisi la Polynésie comme destination de vacances, soit une augmentation de 12% sur un an. « Cette hausse des effectifs depuis douze mois, alors que les vols vers l’Asie et l’Amérique du Sud sont toujours absents, a permis à la destination de recevoir 260 000 touristes sur cette même période », note l’ISPF, un chiffre record en « rythme annuel ».

« Dans le détail, c’est la croissance des effectifs touristiques nord-américains de 13 % sur un an qui explique une grande partie du résultat en contribuant pour 5 points à la hausse totale des effectifs du mois. Ces touristes représentent le premier contingent de touristes avec 37 % de parts de marché. Deuxième marché, en taille et en contribution, la clientèle française qui représente 35 % de la fréquentation du mois, progresse de 8 % sur un an et contribue pour 3 points au résultat total. Ces deux marchés représentent 73 % des arrivées touristiques du mois. Troisième clientèle avec 14 % de parts de marché, les touristes européens retrouvent 95 % de leur niveau de fréquentation de 2019 », précise encore l’ISPF.