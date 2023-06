Réaliser un raid solidaire, le nouveau défi fou d’Alexandra Caldas

Elle avait rejoint Moorea depuis Tahiti en aviron en 2017, puis ramé 43,5 kilomètres de Taha’a jusqu’à Bora Bora sur les traces de la Hawaiki Nui en 2019. Alexandra Caldas s’est lancé un nouveau défi pour sensibiliser sur la mucoviscidose dont elle est atteinte : 50km à vélo, 20km d’aviron, et 5km de trail le 7 octobre.

Au fil des années et des épreuves, Alexandra, à qui l’on donnait 17 ans d’espérance de vie à la naissance, s’est forgé un mental d’acier et souhaite porter « un message d’espoir et de lutte contre la maladie » . Comme pour ses autres exploits, elle compte sur le soutien des Polynésiens pour pédaler, ramer et courir avec elle.

« Je vous attends. Entraînez-vous bien ! Je compte sur vous pour apporter votre mana pour cette belle cause ! » , sourit celle qui soufflera ses 28 bougies cette année.

Pour plus d’informations, suivez Alexandra sur la page Rame avec Alexandra.



Inscrivez vous au raid solidaire sur le lien suivant :

https://tinyurl.com/3vh8tmdm