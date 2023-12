Ravahere Silloux, de retour après « l’aventure d’une vie »

« C’était l’aventure d’une vie » . Arrivée hier soir au fenua après un mois d’une intensité rare, même pour son jeune âge, Ravahere Silloux, 6e dauphine de Miss France 2024, était encore sur son petit nuage. « On a vécu à 2000 à l’heure, rencontré tellement de monde… Je sors grandie de tout ça » , a-t-elle assuré à sa sortie de l’avion. La miss Tahiti 2023 a par exemple du monter à 40 mètres avec ses concurrents, malgré son vertige. « Miss France, on ne se pose pas vraiment de question : s’il faut le faire, il faut le faire » , sourit-elle.

« Heureuse » du sacre d’Eve Gilles, sa collègue et dorénavant amie du Nord-pas-de-calais, elle voit d’un bon oeil l’idée que les miss « cassent les codes » , en réponse à la polémique (inutile) concernant la coupe de cheveux de la nouvelle miss France.

Notre reine de beauté a pu compter sur le soutien de sa grand-mère Josette Oopa-Yau, venue à Dijon pour la soutenir. « Très heureuse pour sa petite fille » , cette dernière a tout de même tenu à rappeler qu’elle trouvait « tous ses petits enfants beaux » . « Ma mémé, quand elle venue me féliciter à l’after de la soirée, c’est un des meilleurs souvenirs que je garde, confie Ravahere. Cela, et tout le soutien de ma famille, des Polynésiens » .

L’émotion était grande, évidemment, du côté des parents. « C’était impressionnant. Mon cœur battait la chamade, j’étais tellement fière, souffle Iva, la maman. J’ai vu qu’elle avait pris ce concours à cœur pour elle, et pour tous les gens qui la soutenaient, avec la population. On regardait les commentaires, elle n’a pas laissé les gens indifférents » . Aux yeux de John, son papa, l’aventure l’a aussi faite grandir en tant que femme. « Elle a développé ce côté confiant et déterminé, observe-t-il. Pour ses projets futurs, mais si ça semble difficile ou loin, elle fera ce qu’il faudra pour s’en approcher » .

« J’ai pris goût à cette vie faite de pleins de projets. J’ai envie de m’investir ici, affirme Ravahere. J’espère continuer à vivre cette petite vie extraordinaire » , conclut-elle.