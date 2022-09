Raraka : la centrale électrique entrera en service le 15 octobre

La centrale électrique de Raraka sera mise en service le 15 octobre. Une petite révolution pour les 70 habitants de l’île, une des dernières de Polynésie, où l’électricité se fait rare. Quelques panneaux solaires, des générateurs individuels… “La plupart des maisons de Raraka fonctionnent au groupe électrogène, expliquait en janvier dernier le maire délégué de Raraka, Yvonnick Tapi. Et vu les dépenses par mois, c’est astronomique. Nous sommes obligés de prendre deux futs de gasoil ou d’essence. On est pratiquement à 60 000 Fcfp par mois et par foyer.”

Le 15 ocotbre, Kauehi, l’île voisine, débutera quant à elle les travaux de son abri anticyclonique.