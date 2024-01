Rangiroa : la piste de l’aérodrome rénovée

Longue de 2 100 mètres, la piste de Rangiroa est la plus importante des Tuamotu en terme de trafic, et la seconde plus longue de l’archipel après la piste de Hao.

L’aérodrome de Rangiroa, ouvert le 12 août 1965, a pour la première fois, en 2023, atteint la barre

symbolique des 100 000 passagers, avec 103 864 passagers, dépassant de près de 25% la fréquentation de 2019, avant Covid qui était de 80 426 passagers. Avec 3 385 mouvements d’avions en 2023, soit un trafic moyen de 8 à 10 vols par jour, contre 2 304 en 2019, l’aérodrome a vu son trafic augmenter d’un tiers, grâce notamment à un fort essor touristique.

L’aéroport de Rangiroa est considéré comme un hub aéroportuaire pour le trafic domestique des Tuamotu de l’Ouest. Il est desservi par Air Tahiti au départ de Tahiti, de Bora Bora, Manihi, Fakarava, Mataiva et Tikehau, ainsi que par Air Moana au départ de Tahiti.