Raivavae : bientôt de l’eau potable pour les habitants

17 kilomètres de réseau seront nécessaires pour permettre à tous les foyers d’avoir de l’eau potable au robinet. Le démarrage de ces travaux est prévu dans le courant du premier semestre de l’année 2023.

“L’objectif c’est de faire des sondages geo-techniques dans le but de finir la tranche 4 pour l’implantation du réseau d’eau potable. On fait des sondages sur toutes la côte Nord de Raivavae. On va prélever des échantillons, les analyser en laboratoire et in fine on va donner des prescriptions geo-techniques pour la mise en place du réseau”, explique Solène Daignot, responsable du département Geo-Technique au laboratoire des Travaux publiques de Polynésie.

Bruno Flores, le Tavana de Raivavae se réjouit de l’avancée du projet. “Le projet est en cours. Les financements sont prêts (…) Un projet qui date de plusieurs années et qui est très attendus par tout le monde.”

Un projet soutenu par le Pays, l’Etat et la commune de Raivavae.