Raimana Gerst : “On m’a proposé de participer à d’autres élections”

Le deuxième challenger de Mister Tahiti, Raimana Gerst, a participé au concours Mister Universel. Un concours qui, s’il est peu connu, a tout de même nécessité un engagement de sa part. “Je me suis préparé en amont à Tahiti en faisant du sport, je me suis renseigné sur le test de culture générale, raconte-t-il. Niveau physique ça a été de la musculation pour essayer d’avoir le corps le plus harmonieux possible. Et au niveau théorie, pour le test du QCM, j’ai regardé les anciens QCM de Miss France.” Une préparation qui a payé puisque Raimana a obtenu la 5e meilleure note au test de culture générale. Et surtout, il termine le concours avec l’écharpe de premier dauphin.

S’il rate de peu la couronne, le Tahitien a tout de même réalisé un rêve : celui de représenter le fenua dans l’Hexagone. “Pour moi ce n’était pas la premirèe fois en métropole parce que ‘jai fait mes études à Toulouse, par contre c’était vraiment une première fois de partir du fenua pour le représenter. Et ça j’en ai vraiment été fier.”

Officiellement, son écharpe de premier dauphin de Mister Universel ne lui permet pas d’accéder à d’autres concours. Mais Raimana dit avoir été approché par des coachs. “On m’a proposé de participer à d’autres élections. J’attends de voir.”

Les concours de beauté, la mode, les photos… un monde qui passionne Raimana depuis plusieurs années. “On m’a suggéré de me présenter lorsque je faisais mes études. À cette époque, je me lançais un peu dans le mannequinat, je commençais à aimer ce côté photos, modèle. Ça faisait presque deux ans que je faisais de la musculation et je commençais à être plus mature physiquement et mentalement. Donc je m’étais dit ‘Aller, pourquoi pas’. J’ai fini sur le podium. J’ai été premier dauphin à Mister Midi toulousain en France. Par la suite, ça m’a vraiment donné envie de me présenter à Mister Tahiti. Et à ce moment là j’avais pour objectif de revenir en France et représenter Tahiti. Donc c’est une réussite pour moi d’avoir participé à ce concours (Mister Universel, NDLR) et représenté le fenua.”

Raimana est revenu dimanche au fenua où d’autres projets l’attendent. Car le premier dauphin de Mister Universel France n’est pas qu’un beau visage. Il est aussi artiste : “Dans la vie, au fenua, je suis chanteur, auteur compositeur et les projets à venir, il y en a. J’aimerai partager ma passion de la musique. J’organise un séminaire de quelques jours où les participants pourront mettre en lumière leur creativité et créer leur propre musique”, confie-t-il. À suivre…