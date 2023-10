Raiatea : Uturoa se repense pour répondre aux besoins de ses habitants

Sa superficie de 16 kilomètres carrés fait d’Uturoa la plus petite commune de Raiatea. Mais elle est aussi la capitale de l’archipel des Iles sous le vent. Porte d’entrée de l’île, avec son aéroport et son port, elle voit sa population tripler chaque jour de la semaine, car un grand nombre de personnes y convergent. Les infrastructures existantes ne sont donc plus adaptées aux besoins des habitants et des visiteurs.

« Vu le nombre de voitures qu’il y a, il faudrait, peut-être des parkings bien structurés et un peu plus de verdure aussi dans la ville », propose une habitante. « Il faudrait qu’on enlève, si possible, les plots mis par les magasins qui empêchent les clients de se garer », dit un autre.

Plus de parkings, davantage d’espaces verts, ces aménagements font, bien entendu, partie des points forts du projet. De même que l’amélioration de la circulation. La question de la création de voies à sens unique a ainsi été abordée, mais aussi celle d’une piste cyclable.

L’aménagement du littoral, avec la construction d’un parc public sur le Front de mer, est aussi envisagé. Mais ces infrastructures devront être réalisées en harmonie avec l’architecture actuelle.

« Ne pas faire les choses dans le désordre » Judex Taputuarai, adjoint au maire.

« Uturoa est petite. Il faut donc en prendre soin et ne pas faire les choses dans le désordre. Le projet d’aménagement de la ville, c’est d’abord de faire d’Uturoa une ville accueillante. Revoir la centralité d’Uturoa et de son Front de mer de sorte qu’on soit bien lorsque les visiteurs viennent », explique Judex Taputuarai, adjoint au maire, en charge des aménagements

Pour les élus, ces changements sont aujourd’hui indispensables. Mais pour les réaliser, il sera nécessaire de revoir le plan général d’aménagement communal, validé en 2017, comme le souligne Olivier Solari de l’agence Opua : « Ces travaux permettront aussi, ensuite, de travailler avec la Direction de la construction et de l’aménagement, sur la révision du PGA parce que de l’image que l’on voudrait avoir d’Uturoa dans 20 ans, derrière, il y a aussi une règlementation qui permettra de faciliter les investissements pour permettre à des projets de se réaliser. Tout ça, en essayant de garder l’identité du centre-ville ».

Toutes les bonnes idées étaient les bienvenues lors de la rencontre qui a réuni, sur le sujet, commerçants, professionnels, élus et habitants. Des pistes de réflexion qui seront prises en compte dans la réalisation de ce programme à long terme.