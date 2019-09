Raiatea se prépare pour la foire agricole

Depuis quelques semaines, Lydia enchaîne les rencontres avec les agriculteurs de Raiatea pour préparer leur déplacement vers Vaitupa. Cette année, ils seront une quarantaine. Le plus gros du travail est d’acheminer la totalité des récoltes soit près de 30 tonnes de produits vivriers selon les premières estimations. “Sur Taputapuatea, on a la chance que la commune nous aide pour le transport des produits, pour l’acheminement de chez les agriculteurs jusqu’aux bateaux. Ensuite, je confirme auprès de la Chambre de l’agriculture combien de bacs nous allons recevoir, et eux, ils font le nécessaire auprès du Pays pour la demande des camions” explique Lydia Roopinia, représentante de la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) aux îles Sous-le-Vent.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Dans les champs, les agriculteurs prennent soin de leurs cultures. Pour sa deuxième participation à la foire, Rudolphe Teniarahi a fait une sélection des produits qu’il va exposer : “J’ai planté du taro, du fe’i, plusieurs variétés de bananes, de la patate douce et de la banane plantain, très bonne à manger en frites ou avec de l’ice-cream quand elles sont bien mûres”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Papa Marere, lui, en est à sa dixième participation. Ce déplacement, il l’attend avec impatience. À Tahiti, ses produits partent comme des petits pains. Chaque année, il expose entre 2 à 3 tonnes de produits. “On plante surtout des taro, des ignames, du manioc, des produits qui peuvent se conserver plus d’une semaine. Par exemple, on n’envoie pas de salade” explique-t-il.

Raiatea et Huahine ont d’ores et déjà réservé 22 stands, soit plus de 90 exposants.