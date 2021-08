Raiatea : objectif, 70% de vaccinés à Tumaraa

Après Bora Bora, Huahine et Tahaa, Tumaraa met en place son vaccinodrome à la caserne des pompiers de Tevaitoa. Ce week-end, 300 personnes sont listées et attendues pour leur injection. Les administrés ont le choix entre le Pfizer et le Janssen.

Aux îles Sous le Vent on recense depuis hier 1221 cas actifs, 25 hospitalisations dont 8 en réanimation. On dénombre également 6 décès sur Raiatea en l’espace d’une semaine. Ce qui motive les élus à mettre en place les vaccinodromes. “J’ai envoyé les guides sanitaires il y a deux semaines pour faire un recensement dans les foyers de la communes, pour que les gens s’inscrivent, pour qu’on puisse mettre en place un vaccinodrome. Presque 300 personnes se sont inscrites et aujourd’hui (samedi, NDLR), je pense qu’il y en aura un peu plus. Suite à notre rencontre avec le haut-commissaire et le président, l’objectif c’est vacciner, vacciner, vacciner un maximum la population pour atteindre 70% de vaccinés dans la commune de Tumaraa et pourquoi pas aussi en Polynésie française”, déclare le maire Cyril Tetuanui.