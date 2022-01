Raiatea : les voiliers rappelés à leur base, les centres de plongée fermés

“On a fait revenir tout le monde, mais en demandant toujours aux clients s’ils préféraient se mettre ailleurs, du moment qu’ils se mettent à un mouillage abrité où ils sont en sécurité. (…) Ils comprennent que c’est pour leur sécurité avant tout, et ils comprennent aussi que s’ils ne sont pas ici on ne pourra pas les aider en cas de problème. Il vaut mieux qu’ils soient là sur place. Mais on leur donne le choix, et leur choix de tous, ça a été de revenir à la base” indique Patricia Hubbard, responsable de la société Moorings.

Du côté des centres de plongée, l’heure est à la fermeture, en attendant le retour des beaux jours : “Nous avions des sorties de prévues, mais nous les avons annulé en raison des conditions météorologiques. Ça serait dangereux de sortir. Il y a beaucoup de vent, une forte houle… Cela peut poser problème si on doit récupérer des plongeurs et que le marin n’est pas capable de voir les palanquées sortir parce que la pluie est trop dense, et les faire remonter sur le bateau avec une forte houle, c’est impossible” explique Farid Sedira, co-gérant d’une société de plongée à Uturoa.