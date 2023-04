Raiatea : le rahui de Puohine prometteur

Le comité de gestion des espaces maritimes de Puohine, réuni ce mercredi à Raiatea, était impatient de découvrir le butin ramené par les pêcheurs de crabes verts. Un butin en guise de résultats expérimentaux, sous contrôle de la Direction des ressources marines, car depuis 2020, les baies de Faarahi et Vaianae sont classé ZPR (Zone de Pêche Règlementée). Parmi les espèces protégées le crabe vert, dont la population avait fortement diminué, selon la vice-présidente du comité Florita Tefaaite.

« On n’a plus de crables, puisque quand on les ramasse, on ramasse aussi les bébés, alerte-t-elle. Il faut arrêter cela et penser à nos enfants » . Une crainte en voie d’être dissipée, puisque les premiers relevés sont plus que satisfaisants. La taille des crabes oscille en effet entre 12 et 20 cm, certains d’entre eux pesant déjà 2 kilos.

Stagiaire de la Direction des Ressources Marines, Césarine Ambroise est chargée d’évaluer l’efficacité des mesures de gestion qui ont été mises en place. « On travaille exclusivement sur le crabe vert. On pose des nasses, on les pêche, on les mesure, on calcule le sex ratio, à savoir s’il y a plus de mâles ou de femelles » . Objectif, répéter ces opérations pour voir quelles sont les évolutions de cette population à long terme.

La population des crabes verts de Puohine se porte mieux depuis l’instauration de la ZPR (Crédit Photo : TNTV)

Même en plein jour, la pêche est bonne. Dans la matinée, l’équipe remonte 17 crabes verts. Un constat qui semble satisfaire la population. Avec de tels résultats, le comité de gestion s’engage à nouveau pour un Rahui de 5 ans.