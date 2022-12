Raiatea : l’ADIE fait son marché de Noël

L’association pour le droit à l’initiative (ADIE) veut promouvoir les activités qu’elle accompagne. Une vingtaine d’entrepreneur exposent le temps d’une journée leurs créations…. Robes, parures, bijoux et produits du terroirs, des idées cadeaux à mettre sous le sapin.

Un rassemblement pour mettre en lumière les porteurs de projets financés et accompagnés par l’ADIE. “Cela leur permet de se faire une place sur le marché local, souffle Marylin Ikihaa, de l’ADIE Raiatea. Beaucoup n’ont jamais fait d’exposition, d’autres sont un peu plus expérimentés… On a voulu faire un mix de ces personnes“.

Cette année, l’ADIE a souhaité mettre en avant le secteur primaire et tertiaire. Les entrepreneurs et créateurs comme Heimiti sont fiers de promouvoir leur travail : “Je travaille le paréo, je les teinte avec des pochoirs, décrit-elle. J’ai fait des démarches avec d’autres organismes, à 5 reprises, j’ai été déçue. Avec l’ADIE, c’était vite fait : en 3 mois, j’ai eu mon micro-crédit“.

Créations originales aux marché de l’ADIE (Crédit Photo : TNTV)

Cette année, rien qu’aux Raromatai, 500 porteurs de projets ont bénéficié d’un soutien financier et d’un accompagnement de l’ADIE. Un coup de pouce pour propulser la création de petites entreprises.