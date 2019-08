Raiatea : la rentrée pourrait être perturbée à l’école Vaiaau

La nouvelle est tombée la semaine dernière : après 4 ans de travaux, les enseignants de l’école primaire de Vaiaau vont enfin intégrer leur nouvel établissement. Depuis ce lundi matin, les maîtres prennent leurs marques et aménagent leurs salles de classes. “Aujourd’hui on est là pour ranger le matériel, on doit déménager nos anciennes classes, ranger, aménager notre classe, préparer tout ce qui va arriver mercredi matin. Aujourd’hui on est heureux, et pour nous enseignants, et pour nos élèves qui vont découvrir un nouvel espace. Avec du nouveau matériel, les enfants vont se sentir comme à Noel. Ils vont ouvrir des cadeaux et ce sera des livres, de nouvelles tables, de nouvelles chaises, un nouveau local”, se réjouit Lovaina Teanini, enseignante.

Nouveau réfectoire, nouvel espace de travail et de jeux pour les 110 élèves de Vaiaau… Les parents d’élèves sont plutôt satisfaits de ces aménagements. Mais il y a cependant quelques détails qui pourraient compromettre l’accueil des élèves ce mercredi… “Là, les sanitaires sont encore en chantier. Ça devait être fait la semaine dernière. La semaine dernière il n’y avait pas d’eau. Je ne sais pas si l’eau coule maintenant. Tant que les travaux ne sont pas terminés, on bloquera l’entrée et on appellera le chauffeur de truck pour le prévenir qu’il n’y aura pas de ramassage d’enfants”, annonce Vaihere Tetua, présidente APE

De son côté, la mairie assure que les travaux seront bouclés cette semaine. Et que la demande d’un report de la rentrée au lundi 19 août est en cours auprès du service de l’éducation.