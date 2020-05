Raiatea – Des personnels soignants reprennent du service au lendemain de leur rapatriement : incompréhension

C’est une information qui circule depuis mercredi à Raiatea : deux personnels soignants ont repris du service à l’hôpital de Uturoa alors qu’ils arrivaient par le premier vol de rapatriement de mardi.

Une nouvelle qui a suscité de l’incompréhension et de la colère de la part de certains habitants de l’île.

Interrogé, Thierry Beylier, subdivisionnaire de la santé des îles Sous-le-Vent affirme que les personnes concernées ont été confinées 21 jours pour l’une et 1 mois pour l’autre à Tahiti, puis dépistées négatif au covid-19. Il indique également que le personnel médical dispose d’une mesure dérogatoire dans un arrêté du conseil des ministres : « Ce personnel bénéficie d’une mesure dérogatoire qui fait l’objet d’un arrêté CM qui a été promulgué le 20 mars. Cet arrêté CM permet aux soignats de bénéficier de dérogations dans le cadre de la quarantaine imposée au reste de la population. Et en cas de nécessité de service, il nous est permis de leur demander de reprendre le travail. Le personnel soignant a des obligations. Ça fait partie malheureusement de nos obligations en tant que soignant de répondre à notre obligation de mettre à disposition en cas de nécessité de service et qui plus est lors d’une crise sanitaire telle que celle que l’on vit actuellement. Je les ai vus cliniquement avant de les autorisés à reprendre le service et je peux assurer que ces personnes ne sont pas porteurs du virus à ce jour. »