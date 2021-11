Raiatea : Des oeufs certifiés bio pour la première fois en Polynésie

Après avoir réussi le pari de produire des fruits et légumes certifié Bio à Raiatea, Thierry s’est lancé un autre défi : celui de produire des œufs Bio… Son poulailler compte pour l’instant une vingtaine de poules et de coqs de race “black Australorp”.

Mais peu importe la taille de l’exploitation, pour prétendre au label Bio, sa ferme avicole doit répondre aux normes exigées. L’exploitation est contrôlée à toutes les étapes de production : “On a un élevage qu’on développe en bio pour plusieurs raisons. Parce qu’on est une entreprise d’abord d’agriculture biologique spécialisée en permaculture. Et les poules pondeuses c’est un des maillons de la chaîne d’une installation en permaculture. On est sur 25 reproducteurs à l’heure actuelle et notre prochaine bande, c’est-à-dire les prochaines éclosions, on sera autour de 200 poules.”

De l’alimentation au local de ponte, en passant par le parcours et jusqu’au local de stockage des oeufs, tout est passé en revue… Un contrôle qui permet notamment de tracer le produit, et Thierry l’a bien compris. Sa détermination et son engagement pour le bien-être animal lui permettent de tendre vers le précieux sésame. Sa ferme sera la première en Polynésie, à commercialiser des œufs sous le label Bio… “Ça fait plusieurs années que l’on y travaille, confie Sylvain Todesco, consultant formateur. Il y a l’inspection qui est passée et fin novembre on aura enfin des oeufs certifiés bio en Polynésie. Et ils seront à Raiatea.”

La race “Black Australorp” est également commercialisable en poulet de chair. Et elle présente d’autres avantages pour Thierry : “Elles ne produisent pas seulement des oeufs. Elles ont d’autres fonctions : notamment la production de fientes pour la fertilité des sols, le déparasitage des sols…”

Aux Tuamotu, deux fermes avicoles sont également sur cette même voie de la certification Bio.