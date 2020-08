Raiatea : des guides sanitaires pour retarder l’apparition de la covid-19

Voilà déjà quelques jours qu’ils sillonnent la ville de Uturoa, les aéroports ainsi que les établissements scolaires, pour sensibiliser la population à l’importance de respecter les gestes barrières.

« Actuellement, ils interviennent aux abords des établissements scolaires, auprès des commerces, à la gare maritime, aux abords du marché, tous les lieux qui sont fréquentés par le public, pour prévenir la population de ce fléau », explique Doris Hart, adjoint au maire de Uturoa.

Trente guides de Tumara’a, Taputapuatea et Uturoa, unis pour la bonne cause, et répartis selon des zones définies, à forte concentration. L’initiative est payante. Leur présence en ville encourage la population à porter le masque.

« Nous sommes là tout simplement pour leur rappeler les gestes barrières, le protocole à suivre et surtout l’importance de casser cette chaîne de propagation », indique Tu Tihoni, guide sanitaire de Taputapuatea.

Si dans l’ensemble les passants apprécient l’initiative, il n’en reste pas moins que le changement d’habitude reste difficile.

« Si on peut éviter d’avoir le covid avec ces gestes barrières, c’est pas mal. Mais c’est fatigant de porter le masque. Tu sues dedans, c’est pas confortable, confie un habitant de Raiatea. Mais je le porte quand même, on est obligés si on ne veut pas payer l’amende. »

Raiatea reste une destination covid free en Polynésie, mais pour combien de temps ? Avec les actions menées quotidiennement par les guides sanitaires, les trois communes de l’île Sacrée espèrent repousser cette échéance le plus tard possible.