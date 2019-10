Raiatea : avarie à la centrale électrique de Uturoa

Depuis ce week-end, la distribution d’énergie à Uturoa est alternée. L’un des groupes de la centrale électrique est en panne. La commune n’a d’autre choix que de procéder à un délestage pour ne pas fatiguer les deux groupes restants. “Je peux rassurer la population : l’équipe est sur place déjà. On a fait venir un expert quand même, de Nouvelle-Zélande, un expert moteur MTU pour réparer nos groupes”, déclare Sylviane Terooatea, maire de Uturoa.

Depuis dimanche, l’information est relayée sur les réseaux sociaux et dans les quartiers de Uturoa… 1215 foyers divisés en 7 secteurs de délestage… Une situation de crise qui touche de plein fouet les commerçants de Uturoa. Certains ont préféré fermer : “C’est très difficile et ça devient intenable. Pas de clients, pas de cartes bleues, on paie les employés à ne rien faire…”, se plaint Pascal Jeanneton, commerçant.

A l’aéroport de Raiatea, les agents n’ayant qu’un accès limité à leur serveur, doivent planifier tous les arrivées et départ, un jour à l’avance… Certains n’ont peuvent plus. Depuis le mois de juillet, la pétition pour changer l’attributaire de la gestion électrique de la commune a récolté plus de 300 signatures. Mais la magistrate de Uturoa ne baisse pas les bras et caresse l’espoir d’amener son projet à terme… “On est sur un programme de construction d’une ferme solaire sur un terrain communal (…) On doit allier le thermique au solaire”, annonce le maire de Uturoa.

L’appel d’offre est lancé. La commune devrait être fixée d’ici la fin de l’année…