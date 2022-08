Raiatea : 3 ateliers d’agro-transformation pour 2024

L’agro-transformation comprend les activités de transformation de produits agricoles, leur conditionnement en produits commercialisables, leur distribution, mais aussi les activités de services associés (fourniture d’engrais, de semences, d’équipements) et par extension l’ensemble des systèmes de production agricole.

3 ateliers sont prévus sur le site de Taputapuatea. Les marchés de travaux ont été lancés et attribués au cours du premier trimestre 2022, pour un montant total de 200 millions Fcfp TTC. Le financement se répartit entre l’État, à hauteur de 50% HT, et le Pays, à hauteur de 50% HT plus les taxes (TVA et CPS).

Chaque atelier est conçu comme suit :

au rez-de-chaussée, les quais de déchargement de la matière première et de chargement des produits finis, les vestiaires des employés, ainsi que l’atelier d’agro-transformation

à l’étage, un bureau administratif.

L’ensemble du bâtiment fait environ 165 m2, dont 40 m² consacrés au laboratoire de production. La capacité de production est fixée à 500 kg/jour au maximum.

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

Ces travaux, tous corps de métier confondus des entreprises attributaires des lots du marché, représenteront près de 30 emplois. Le démarrage effectif du chantier de Taputapuatea est prévu pour la fin du mois de septembre 2022. Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de 18 mois avec une livraison pour mars 2024.

En parallèle de ces travaux, un appel à candidature sera lancé dès la fin de cette année auprès du monde agricole et des agro-transformateurs locaux, pour la future exploitation de ces 3 ateliers de produits agricoles transformés.

L’objectif du Gouvernement et de la commune est de permettre autant que possible l’approvisionnement des cantines scolaires de l’île.

Le programme de construction d’ateliers d’agro-transformation s’étend sur différents sites à Tahiti, Moorea, Huahine, Taha’a, Raiatea, Rurutu, Rimatara, Tubuai et Rangiroa.