Rafales de vent et pluie à Taiarapu-Est : arbres tombés, lignes électriques coupées…

Des arbres se sont abattus entraînant des dommages plus ou moins importants. Plus d’une dizaine de maisons auraient été endommagées entre Faaone et Tautira, selon la police municipale.

Sur les hauteurs de Maraeapai à Afaahiti, Claude a subi des dégâts importants. Son bungalow a été touché par un arbre qui est tombé : « Le bungalow a été décalé de quelques centimètres, donc le solivage est déstabilisé, on sent que ça bouge en-dessous Les tôles ont été partiellement détruites sur le côté, mais l’eau ne rentre pas dedans, ça va encore… Mais les portes vitrées ne coulissent plus correctement. Le bungalow a bougé donc il est à évaluer au niveau de la future viabilité totale. (…) Heureusement, que je n’étais pas dedans (…) Et le futur bungalow que j’avais commencé à construire à côté a complètement été écrasé ».

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Aussi, une cinquantaine de maisons sont privées d’électricité depuis mercredi après-midi dans la zone Maraeapai. Pour que le courant soit rétabli au plus vite, les travaux d’élagage se sont poursuivis jusque tard dans la nuit et ont repris ce matin. « On a travaillé jusqu’à 22 heures hier pour remettre le courant. (…) On vient pour remettre le réseau en place pour mettre sous tension le réseau » explique Tetuanui Hamblin, chargé de travaux à Team Elec.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le courant devait être rétabli au cours la journée. Une très bonne nouvelle pour les habitants du plateau de Afaahiti.

Les agents de la commune, ceux d’Electricité de Tahiti (EDT) et de l’Office des pPostes et Télécommunications (OPT) sont toujours à pied d’œuvre.