Qui pour battre l’AS Tefana au lancer de savates ?

Ils ont raccroché les crampons le temps d’un entraînement un peu spécial. Mercredi soir, les joueurs de l’AS Tefana se sont préparés au championnat du lancer de savates organisé ce samedi dès 8 heures, à Mama’o.

À chacun sa technique pour propulser le plus loin possible : savate gauche dans le pied droit, inclinaison du corps, jambe tendue… Malgré quelques loupés, les footballeurs s’en sortent plutôt bien et promettent d’atteindre les 40 mètres, voire 50 mètres pour Avearii Bennett, qui assure vouloir « battre le record du monde » , un sourire aux lèvres. Comme chaque participant, il n’aura que 3 essais pour y parvenir. Tous seront chaussés à la même enseigne.

L’évènement marque le premier anniversaire de Niupay, en partenatiat avec Air Moana et Tahitian Move. Outre le concours de lancer de savates, de nombreuses animations et prix seront proposées aux familles, et le match de coupe du monde de rugby entre l’Irlande et la Nouvelle-Zélande sera diffusé à partir de 9 heures.

Rendez-vous le 14 octobre à partir de 8 heures pour les inscriptions. À noter que seuls les 100 premiers inscrits participeront pour que le concours puisse se tenir dans les délais impartis, les organisateurs ne disposant du site que jusqu’à 12h30.