Quel projet immobilier pour Raiatea ?

À Raiatea, le besoin de se loger s’accentue, mais les biens à des tarifs accessibles manquent cruellement sur le marché. La résidence Fare Taranui de 94 clés aurait pu répondre à la forte demande… Mais ce projet était jugé inadapté par une partie de la population de Raiatea. Les immeubles ne seraient pas bien vus par une population qui peine pourtant à avoir accès au logement. Quelles sont donc les attentes de la population ?

Maison individuelle avec cour, accessible aux couples avec des revenus moyens, projets « comme le lotissement Mana » , avec ou sans immeubles… Les avis des habitants de l’île sacrée sont partagés. Toujours est-il que les terrains nus ou bâtis ne sont pas légion, et que Raiatea n’a pas été épargnée par la crise immobilière. Le prix des biens a flambé, réduisant ainsi les chances d’obtenir un financement auprès des banques.

« Avoir un logement social au niveau de l’OPH, on nous disait qu’on gagnait trop et qu’il fallait céder la demande à d’autres ménages, explique une habitante. Auprès des banques il n’y a pas photos, il faut avoir un CDI, être titulaire…Nous on a demandé quel était la marge maximum pour emprunter » .

Une poignée d’habitant pourra en effet prétendre à un des logements du futur lotissement OPH en cours de construction à Faaroa. Un projet de 28 maisons individuelles avec cour qui rentre dans les critères appréciés sur l’île sacrée. Pour les autres, il faudra continuer de chercher des opportunités.

En Polynésie, 400 dossiers de demandes de logement social sont déposés chaque année, L’OPH n’en produit en moyenne que 72 par an.