Quel avenir pour Radio Tefana ?

100 millions de Fcfp, c’est le montant de l’amende que Radio Tefana devra paye suite à la condamnation d’Oscar Temaru pour prise illégale d’intérêt et recel. Selon le jugement, la radio faisait la propagande du Tavini Huiraatira. Une décision qui a bouleversé les 8 employés (journalistes, animateurs, techniciens etc.) de la radio.

Claire Tavi y travaille depuis 24 ans en tant qu’animatrice et ne s’étonne pas de cette décision. Pour elle, c’est une volonté de censure : “Pendant plusieurs années, on essayait de mettre des bâtons dans les roues à Radio Tefana, mais on est encore là. Et même après cette décision, on est encore là, et on restera là. Je ne pense même pas au fait qu’elle pourrait fermer. Je reste confiante”.

Les membres du conseil d’administration de Radio Tefana ont une dizaine de jours pour faire appel de la décision rendue par le tribunal. Quoi qu’il en soit, ses dirigeants devront toutes les stratégies de la radio.

“Hier, on était tous tristes, on n’avait plus envie de travailler. Mais aujourd’hui, tout le monde est en forme, on reste confiants. Il est vrai que cela a bouleversé beaucoup de gens, aussi bien nos auditeurs que nous-mêmes, à l’annonce du verdict. 100 millions de Fcfp d’amende, c’est énorme, et nous n’avons pas du tout cette somme-là. (…) Je pense qu’avec le soutien de la population, qui nous écoute de plus en plus tous les jours, -et que je remercie, on va constituer une véritable force pour continuer à diffuser Radio Tefana. Je vous rassure, on ne ferme pas, et on continuera à prôner la vérité. (…) Très prochainement, nous allons tenir un conseil d’administration avec l’ensemble du personnel de la radio pour définir des axes de stratégie de développement commercial de la radio, et définir la stratégie en appel qui va être lancée d’ici quelques jours” explique Aldo Raveino, directeur de la radio.

Après 35 ans de diffusion, la radio de Faa’a risque la fermeture complète. Mais ses employés restent donc optimistes quant à son avenir.